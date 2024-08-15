Ситилинк по просьбе ФАС снизит цены на 7%

До 22 сентября магазин снизит цены на электронику и бытовую технику, которая пользуется наибольшим спросом у покупателей.

Онлайн-магазин «Ситилинк» прислушался к просьбе Федеральной антимонопольной службы сократить наценки на электронику и бытовую технику. До 22 сентября средняя цена товаров будет снижена на 7%.

«В перечень продукции со сниженными ценами вошли офисные полки (-49%), художественные краски (-41%), тетради и блокноты (-35%), принтеры и МФУ (-27%), компьютерные столы (-24%), встраиваемые электрические панели (-23%), планшетные компьютеры (-20%), ноутбуки (-19%)», — сказано на сайте ФАС.

Полный список товаров, которые участвуют в программе, размещен на официальном сайте магазина.

Недавно мы писали, что ФАС предложила продавцам электроники добровольно ограничить цены на технику, которая пользуется спросом.