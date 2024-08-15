Если купить квартиру и в том же месяце продать, налог на имущество будет за один месяц

Его определяют так: число полных месяцев, в течение которых это имущество находилось в собственности, делят на 12.
Если право собственности на имущество возникло до 15-го числа месяца включительно или прекращение права собственности произошло после 15-го числа месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (прекращения) указанного права.
Таким образом, если право собственности возникло до 15-го числа месяца, а прекращение права собственности – после 15-го числа этого же месяца, налог на имущество физлиц исчисляется за этот полный месяц.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-05-06-01/65144.
Смотрите в нашей таблице, как учитывают неполные месяцы, в которых была регистрация.
Ситуация
Как учитывают месяц
Право собственности зарегистрировано до 15 числа месяца
Этот месяц принимается за полный
Право собственности зарегистрировано после 15 числа месяца
Этот месяц не учитывается
Право собственности прекращено до 15 числа месяца
Этот месяц не учитывается
Право собственности прекращено после 15 числа месяца
Этот месяц принимается за полный
Право собственности зарегистрировано до 15 числа месяца, а прекращено после 15 числа этого месяца
Этот месяц принимается за полный
Право собственности зарегистрировано после 15 числа месяца, а прекращено после 15 числа следующего месяца
Первый месяц не учитывается, второй принимается за полный
Право собственности зарегистрировано после 15 числа месяца, а прекращено до 15 числа следующего месяца
Оба месяца не учитываются
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