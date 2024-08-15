Если купить квартиру и в том же месяце продать, налог на имущество будет за один месяц

Если владеть недвижимостью неполный год, то налог на имущество физлиц начислят в пропорции – с учетом коэффициента.

Его определяют так: число полных месяцев, в течение которых это имущество находилось в собственности, делят на 12.

Если право собственности на имущество возникло до 15-го числа месяца включительно или прекращение права собственности произошло после 15-го числа месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (прекращения) указанного права.

Таким образом, если право собственности возникло до 15-го числа месяца, а прекращение права собственности – после 15-го числа этого же месяца, налог на имущество физлиц исчисляется за этот полный месяц.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.07.2024 № 03-05-06-01/65144.

Смотрите в нашей таблице, как учитывают неполные месяцы, в которых была регистрация.