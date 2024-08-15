Определены проекты в области станкостроения, которые получат господдержку

Фонд содействия инновациям объявил результаты конкурса «Старт-Станкостроение», который впервые был организован совместно с Минпромторгом в рамках обновленной редакции федерального проекта «Развитие производства средств производства».

Конкурс направлен на поддержку начинающих разработчиков новых решений в области станкостроения — финансовое обеспечение реализации НИОКР, целью которых является разработка новых образцов станкоинструментальной продукции, включая комплектующие для ее производства.

Сумма гранта составила 5 млн рублей.

Отбор проходил по семи направлениям: металлообрабатывающее оборудование и составные части такого оборудования; кузнечно-прессовое оборудование; электрофизическое, электрохимическое, лазерное оборудование; инструменты для станков, механизмы крепления инструментов, механизмы крепления заготовок; устройства ЧПУ; аддитивное оборудование; биопечать.

Всего на конкурс «Старт-Станкостроение» поступило 143 заявки из 41 региона страны. В результате определено 14 заявок-победителей на сумму 70 млн рублей.

Минпромторг сообщил, что поддержанные проекты охватывают разработку опытных образцов станков нового типа, станков с ЧПУ и 3D-принтеров для печати металлополимеров, создание оснастки и измерительных датчиков.

Список победителей можно посмотреть здесь.