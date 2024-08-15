Из-за уточненки 6-НДФЛ на ЕНС задвоился налог

По КБК из первичной декларации обнуление не сделали, а по КБК из уточненки начисление провели.
Эту ситуацию обсуждают наши читатели в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Проблема с отрицательным сальдо возникла из-за того, что уточненка отражается на ЕНС совсем по иным правилам, нежели первичный отчет.
Суммы налога к доначислению отражают сразу, а к уменьшению – только после камералки, которая идет 3 месяца.
Как на ЕНС начисляют налоги по первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь.
Коллеги, побывавшие в аналогичной ситуации, рассказывают, что просили налоговиков ускорить проверку. И те пошли на встречу. За месяц камералка завершилась и сальдо ЕНС пришло в норму.
Начать дискуссию