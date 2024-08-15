Почти полмиллиона рублей помог взыскать Роспотребнадзор с недобросовестного застройщика

Из-за промерзания северной общедомовой стены в квартирах начали мокнуть и отслаиваться обои, образовался грибок и плесень, а температура в комнатах не поднималась выше 17°С. Несмотря на неоднократные обращения жителей дома к застройщику, строительные недостатки не были устранены.

Разрешить ситуацию в досудебном порядке не получилось. Управление Роспотребнадзора вступило в судебный процесс для дачи заключения в целях защиты прав потребителей.

В итоге суд обязал застройщика провести работы по устранению строительных недостатков и утеплению стены многоквартирного дома. В пользу каждого потребителя взыскано 235 310 рублей, общей суммой 470 620 рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал Роспотребнадзора.