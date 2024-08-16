Пользователи каршеринга стали на 67% чаще брать автомобиль в длительную аренду

Каршеринг стал удобным сервисом для междугородних путешествий, а также поездок на дачу.

В первом полугодии 2024 года пользователи каршерингового сервиса «Делимобиль» стали на 67% чаще арендовать автомобили на срок больше одного дня.

Пик спроса пришелся на май и июнь, когда россияне начали отдыхать на дачах, а также путешествовать между городами. Об этом пишет ТАСС.

В «Ситидрайве» также сообщили, что число аренд по пакетным тарифам от одного дня выросло на 28%, а число пользователей с долгосрочной арендой от одного до 18 месяцев увеличилось на 13%.

«В городе Сочи чаще отдают предпочтение поминутному тарифу. Это связано, прежде всего, с особенностью использования каршеринга туристами: отдыхающие арендуют авто для коротких поездок в каршеринге, а для длительной аренды от одного дня берут машину в классическом прокате "Ситидрайв рент"», — сказали в компании.

Со второго квартала на 10-15% больше пользователей стали отправляться в длительные поездки с помощью сервиса BelkaCar. В основном клиенты берут автомобили в Москве, Сочи и в Санкт-Петербурге.