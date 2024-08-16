Для ИП на УСН на 2 года продлили налоговые каникулы

Такая поправка внесена Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.
Напомним, налоговые каникулы для новых ИП вводят региональные власти. Ставка 0% действует два первых года.
Льгота действует для производственной, социальной, научной деятельности, сферы бытовых услуг и услуг по временному проживанию. Конкретные виды деятельности для налоговых каникул определяют региональные власти.
При УСН выручка от льготной деятельности должна быть не меньше 70% от общих доходов.
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