Для ИП на УСН на 2 года продлили налоговые каникулы

Нормы НК про ставки по УСН и ПСН 0% (налоговые каникулы) должны были прекратить действие 01.01.2025. Но их продлили еще на 2 года – до 01.01.2027.

Такая поправка внесена Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

Напомним, налоговые каникулы для новых ИП вводят региональные власти. Ставка 0% действует два первых года.

Льгота действует для производственной, социальной, научной деятельности, сферы бытовых услуг и услуг по временному проживанию. Конкретные виды деятельности для налоговых каникул определяют региональные власти.

При УСН выручка от льготной деятельности должна быть не меньше 70% от общих доходов.