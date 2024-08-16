Как предпринимателям снизить стоимость патента

Бизнесмены на патентной системе налогообложения (ПСН) могут воспользоваться налоговым вычетом, как и предприниматели на УСН «Доходы».

Также стоимость патента можно снизить за счет страховых взносов, которые ИП платит за себя и наемный персонал — за счет больничных за первые три недели нетрудоспособности сотрудника. А также с помощью взносов на добровольное страхование работников.

Стоимость патента можно уменьшить не более чем на 50%, если ИП на ПСН привлекает наемных сотрудников. Если персонала нет, то плата уменьшается на полную стоимость вычета.

Для получения вычета предпринимателю следует направить в налоговую специальное уведомление, поскольку ИП не сдают отчетность, а ведут книгу учета доходов.

Многим предпринимателям кажется, что патент является самым простым. ПСН не требует особых трудозатрат, отчетности и учета. Но у ПСН есть тоже подводные камни. Об этом расскажем на вебинаре «ПСН: особенности и рекомендации для ИП в 2024-2025 году».

Спикер — Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.

Ждем вас на вебинаре 3 сентября в 11:00 мск!