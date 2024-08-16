ИП на ЕСХН может освободиться от НДС несколько раз

В НК нет норм, запрещающих ИП, повторно перешедшим на ЕСХН после применения общего режима, использовать право на освобождение от НДС.
Они могут оформить освобождение от НДС или не использовать право на это освобождение.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 09.07.2024 № 03-07-11/63946.
Ранее аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 22.12.2023 № 03-07-07/124860.
Напомним, освобождение от НДС при ЕСХН действует, пока доходы не превысят 60 млн рублей.
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