У Мосбиржи появится собственная брокерская компания

Торговая площадка не может получить брокерскую лицензию, поэтому купит компанию, у которой уже есть разрешение. Это позволит нарастить маржинальность бизнеса.

Московская биржа планирует приобрести свою брокерскую компанию. По закону торговая площадка не может оформить лицензию брокера на себя, поэтому будет владеть организацией, у которой уже есть такое разрешение.

Брокерская организация позволит торговой площадке увеличить маржинальность бизнеса, пишет «Коммерсант».

«Для полноты линейки необходимо включение финансовых инструментов, торгующихся на самой площадке. Но для этой цели нужен брокер — либо независимый, с которым будет глубокая интеграция, либо собственный», — сказал независимый финансовый аналитик Андрей Бархота.

В марте 2024 года Центробанк думал о том, чтобы разрешить Мосбирже открывать инвестиционные счета и позволить инвесторам напрямую участвовать в торгах. Однако брокеры инициативу не поддержали, поскольку это может негативно повлиять на работу фондового рынка и привести к недобросовестной конкуренции.