Власти отменили госпошлину за повторное свидетельство ИНН

Теперь жители страны не будут платить госпошлину за получение повторного свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

За повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговой больше не нужно платить госпошлину. Раньше при утрате ИНН нужно было подать заявление и квитанцию об оплате пошлины.

«Отмена госпошлины упрощает данную процедуру: достаточно предоставить в любой налоговый орган, обслуживающий физических лиц, заявление о постановке на учет в налоговом органе по форме 2-2-Учет и документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию по месту жительства или места пребывания», — сказано на сайте ФНС.

Повторное свидетельство будет выдано в течение пяти рабочих дней.

На следующий рабочий день получить повторный документ можно с помощью сервиса «Подача заявления физического лица о постановке на учет». Достаточно только выбрать налоговую инспекцию, в которой собираетесь забрать документы.

В личном кабинете налогоплательщика можно запросить свидетельство ИНН в электронном виде. Документ будет заверен электронной подписью налоговой.

Пользователи портала Госуслуги также имеют возможность получить свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Для этого нужно направить заявление, подписанное усиленной неквалифицированной электронной подписью. Ее можно сформировать в мобильном приложении «Госключ».

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