Семья с детьми может продать без НДФЛ земельный участок, но только вместе с домом

Независимо от срока владения жилой недвижимостью семья с 2 детьми до 18 лет (или до 24, если они студенты-очники) может продать ее без НДФЛ. Но есть определенные условия.

Если речь идет о земельном участке под домом, то его тоже можно продать без НДФЛ, но только одновременно с домом.

При этом региональным законом может быть установлена предельная площадь земельного участка, подпадающего под эту льготу.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-04-05/63011.

Условие о возрасте и количестве детей считается выполненным, если:

первому ребенку меньше 18 (или 24) лет;

второй ребенок родился в году, когда был продан дом с землей.

То есть на момент продажи мама может быть беременна вторым ребенком.

Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры, мы подробно разбирали тут.