Семья с детьми может продать без НДФЛ земельный участок, но только вместе с домом

Если речь идет о земельном участке под домом, то его тоже можно продать без НДФЛ, но только одновременно с домом.
При этом региональным законом может быть установлена предельная площадь земельного участка, подпадающего под эту льготу.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-04-05/63011.
Условие о возрасте и количестве детей считается выполненным, если:
первому ребенку меньше 18 (или 24) лет;
второй ребенок родился в году, когда был продан дом с землей.
То есть на момент продажи мама может быть беременна вторым ребенком.
Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры, мы подробно разбирали тут.
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