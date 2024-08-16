Депутаты поддержат НКО в социальной адаптации мигрантов

Некоммерческие организации, которые помогают мигрантам адаптироваться в РФ, смогут претендовать на статус социально ориентированных.

В Госдуму внесли законопроект с изменениями в п. 1 ст. 31 Федерального закона «О некоммерческих организациях». Согласно документу, в перечень социально ориентированных НКО войдут организации, которые занимаются социальной и культурной адаптацией мигрантов.

«Принятие предлагаемого законопроекта, на наш взгляд, позволит более эффективно противодействовать нарушению миграционного законодательства и нелегальной миграции в нашей стране», — сказано в пояснительной записке.

Социально ориентированные НКО имеют право на получение финансовой, имущественной и информационной господдержки, а также могут применять льготы по уплате налогов и сборов.