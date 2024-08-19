Минфин ужесточит требования к ипотеке с господдержкой

Если сделка по покупке жилья в ипотеку не будет соответствовать новым критериям, банк не выдаст средства.

Минфин пересмотрит критерии для предоставления ипотеки с господдержкой. В частности, застройщик не сможет применять схему с переуступкой прав по договорам долевого участия.

Применяя этот механизм, застройщик обходит требование о размещении полученной по договору суммы на эскроу-счетах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина и директора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александра Данилова.

Счета эскроу начали работать в 2019 году. С их помощью проще защитить права дольщиков на стадии строительства. Застройщик получит деньги только после сдачи жилья в эксплуатацию.

Сейчас у строительных компаний возникла проблема с нехваткой средств, и они придумали схему с привлечением финансирования от дольщиков еще до окончания стройки.

К примеру, квартиру за 10 млн рублей застройщик продает связанному юрлицу по заниженной цене — за 2 млн. Эти деньги размещают на эскроу-счете. Затем компания-покупатель перепродает недвижимость по полной стоимости и переводит застройщику 8 млн рублей разницы.

Подобный механизм создает риски для покупателей. Если дом не будет построен, ему вернут только 2 млн рублей, которые находятся на счете эскроу.