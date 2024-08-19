Трудовым мигрантам запретят перевозить свои семьи в Россию

Трудовой договор и патент на работу перестанут быть основаниями для переезда в РФ родственников мигрантов.

Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, который ограничит право трудовых мигрантов привозить в РФ свои семьи.

Изменения затронут низкоквалифицированных работников, которые пребывают в Россию только на основании трудового договора или патента, а также не имеют иных оснований для проживания в стране. Иностранные сотрудники с высокой квалификацией сохранят право на воссоединение с семьей. Об этом пишут «РИА Новости».

«Законопроектом предлагается запретить въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые осуществляют въезд на территорию Российской Федерации в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно пребывающего в Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты считают, что законопроект позволит ограничить бесконтрольный приток мигрантов и снизить общественную напряженность, поскольку семьи иностранцев зачастую живут анклавами, разговаривают на собственном языке и «с пренебрежением относятся к местным жителям».