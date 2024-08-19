Минфин планирует нарастить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП

Власти начнут активнее привлекать компании на фондовые рынок, а также стимулировать население вкладывать средства в программу долгосрочных сбережений.

Минфин подготовил проект «Развитие финансового рынка», чтобы к 2030 году повысить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП, а также нарастить долю долгосрочных сбережений населения до 40%.

В 2025-2030 годах на бирже будут проводить по 20 IPO в год с общей капитализацией 4,5 трлн рублей. Из этой суммы 22% или 1 трлн рублей может прийтись на государственные компании (IPO — первичное размещение компаний ценных бумаг на фондовом рынке). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Минфина.

Чтобы заинтересовать организации выходить на биржу, власти доработают систему мотиваций топ-менеджеров. Например, могут привязать размер их вознаграждения к капитализации эмитента. Также предприятия будут стимулировать выводить на биржу дочерние общества, а госкомпании начнут активнее вкладывать свободные деньги в акции отечественных эмитентов.

К 2030 году доля инвестиционных продуктов в сбережениях населения должна вырасти с 36,8% до 40%. Для этого будет активно использоваться программа долгосрочных сбережений, а также индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Объем вложенных средств хотят увеличить до 2,7 трлн рублей.

Правительство предоставит налоговые льготы работодателям, которые софинансируют вложения сотрудников по программе долгосрочных сбережений.

До 55% Минфин планирует нарастить долю средств физических лиц в паевых инвестиционных фондах и в доверительном управлении.