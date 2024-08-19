В 2025 году ФНС обратит особое внимание на реорганизацию компаний

Налоговики запустят проверку компаний, которые отказались добровольно уточнить свои обязательства.

В 2025 году налоговики в первую очередь будут проверять предпринимателей, у которых есть риски совершения налоговых правонарушений, а также тех, кто отказался добровольно уточнить свои налоговые обязательства.

Решение о назначении выездной налоговой проверки будут принимать на основании:

информации, которая была получена в ходе ранее проведенных проверок;

анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности;

результатов сопоставления движения товарных и денежных потоков — эти сведения возьмут из АСК «НДС-2» и банковских выписок;

информации об уточнении или не уточнении налоговых обязательств в ходе проведения контрольно-аналитической работы, а также на основании пояснений представителей компании.

Особое внимание налоговиков привлекут компании, которые начали процедуру реорганизации, в том числе ликвидации.

Разберитесь, кому ждать проверку и какие тенденции наблюдаются по проверкам, чтобы защитить себя и свой бизнес от претензий налоговиков. Приходите на вебинар «Топ претензий ФНС. Что проверяют и что будут проверять в 2025 году». Он состоится 27 августа в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Что проверяют и что будут проверять налоговики в 2024-2025 году.

Какие отрасли под прицелом.

Список опасных и безопасных схем налогового планирования.

Как защититься при проверке.

Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.

Ждем вас на вебинаре 27 августа в 15:00 мск!