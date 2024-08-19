❗ С 1 октября начнет действовать новая форма счета-фактуры

В документе появится дополнительная графа, где нужно указать без НДС стоимость товара, которые подлежит прослеживаемости.

С 1 октября 2024 года предприниматели должны применять обновленную форму счета-фактуры, в том числе корректировочного.

Кабмин добавил в счет-фактуру графу 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в рублях».

В строке 5а «Документ об отгрузке» нужно указывать не только номера и даты документов, подтверждающих поставку товаров, но и их наименования. Об этом сказано в постановлении правительства от 16.08.2024 № 1096.

В корректировочных счетах при изменении цены прослеживаемых товаров нужно в строке Б (после изменения) отражать новую стоимость товаров без НДС, а в строке А указать данные, которые были до изменения.

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