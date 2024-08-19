За полгода малый и средний бизнес взял на 35% больше кредитов

Представители МСП обращаются за кредитами, чтобы закрыть кассовые разрывы, перестроить логистические цепочки и получить дополнительные средства для развития бизнеса на фоне роста продаж.

С января по июнь 2024 года банки предоставили малым и средним компаниям в кредит 8,8 трлн рублей. Это на 35% больше, чем за тот же период 2023 года.

В июне объем выдач сократился на 20% по сравнению с маем 2024 года — средняя сумма займа снизилась до 5,3 млн рублей. Об этом пишут «Известия».

В первом полугодии Сбер выдал представителям МСП на 20% больше кредитов, ВТБ — на 40%, а ПСБ — на 30%. Альфа-банк и ДОМ.РФ нарастили объемы кредитования в этом сегменте на 25% и на 24% соответственно.

«Это положительная тенденция, так как, с одной стороны, помогает предприятиям развиваться и расти, а с другой — поддерживает кредитный портфель финорганизаций», — сказал генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

По рыночным программам предприниматели могут оформить кредит по ставке от 19,5% годовых. Также доступны льготные программы с поручительством от Корпорации МСП.

Компании привлекают дополнительные средства для развития, поскольку видят рост продаж. Чаще всего кредиты берут представители МСП, которые занимаются строительством, оптовой и розничной торговлей. Финансирование нужно, чтобы перестроить логистические цепочки и закрывать кассовые разрывы.