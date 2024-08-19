Стартует пилотный проект с цифровыми удостоверениями для многодетных семей

Чтобы многодетные семьи быстрее могли подтвердить свой статус для получения поддержки, Минтруд создаст цифровые удостоверения. Достаточно будет показать QR-код на мобильном телефоне.

С 1 октября 2024 года начнется пилотный проект по внедрению цифрового удостоверения многодетной семьи. С октября по декабрь специалисты отработают порядок формирования и использования электронного документа, чтобы по нему многодетные могли получать поддержку и подтверждать свой статус.

«Цифровое удостоверение, содержащее уникальный QR-код, будет отражаться в разделе «Семья и дети» личного кабинета членов семьи на портале Госуслуги, если у них подтвержденная учетная запись», — сказано на сайте Минтруда.

Семьи, которые уже получили статус многодетных, на портале Госуслуги получат уведомление о получении цифрового удостоверения.

Электронный документ упростит подтверждение права на получение льгот. Таким удостоверением смогут воспользоваться не только взрослые, но и дети. Достаточно сохранить QR-код в телефоне и предъявлять его при необходимости. Цифровое удостоверение не исключает возможности оформить бумажный документ.

В 2023 году число многодетных семей составило 2,4 млн. За последние 10 лет многодетных стало в два раза больше.