Киргизский MBank приостановил переводы через российские банки

Денежные переводы будут проходить только через российские кредитные организации, которые не попали под санкции.

С 16 августа 2024 года MBank из Киргизии на неопределенный срок приостановил денежные переводы через банки РФ в обоих направлениях. Клиенты больше не смогут отправить средства на Сбербанк, Тинькофф, МТС и в другие кредитные организации, которые попали под санкции.

«Входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам. В случае изменений мы обязательно сообщим вам дополнительно», — сказано на сайте MBank.

В апреле 2024 года Киргизия приостановила работу карт «Мир» из-за предостережений латвийской компании-поставщика программного обеспечения для банков. После чего некоторые банки начали ограничивать операции с российскими системами денежных переводов. Например, Contact, «Золотая корона», «Юнистрим», Western Union и «Сбербанк онлайн».