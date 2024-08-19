Яндекс Маркет будет брать с пользователей сервисный сбор

За каждый заказ покупателям на Яндекс Маркете придется заплатить по 20 рублей.

Полученные средства Яндекс Маркет направит на развитие инфраструктуры.

«Основная цель "Маркета" — поддерживать качественный сервис для пользователей и продолжать запускать уникальные на рынке решения. Полученные средства позволят компании реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры», — сказали в компании.

Сначала сервисный сбор будут удерживать с пользователей из Москвы, Московской области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Затем число городов будет расширяться.

В конце второго квартала 2024 года число товаров на Яндекс Маркете достигло 108 млн позиций, а количество активных пользователей выросло до 80,6 тыс. человек.