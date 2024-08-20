Бизнес из приграничных регионов сможет получить льготные кредиты на 10 млрд рублей

Представители МСП из Белгородской, Брянской и Курской областей смогут оформить кредит до 30 млн рублей по ставке, которая не превышает ключевую.

Корпорация МСП вместе с Центробанком запустили новую программу льготного кредитования предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей.

Представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в приграничных регионах, смогут получить до 30 млн рублей по ставке не выше ключевой. Условия будут действовать в течение года с момента выдачи кредита. Общий лимит программы составляет 10 млрд рублей.

«Все кредиты в рамках льготной программы для малых и средних предприятий приграничных регионов будут покрыты «зонтичным» поручительством Корпорации МСП с повышенным уровнем покрытия <…>. Бизнес может получить кредиты как на оборотные, так и инвестиционные цели в 5 банках-партнерах. В банки уже можно подавать заявки, выдачи начнутся в сентябре», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Недавно мы писали, что малому бизнесу из приграничных регионов предоставят кредитные каникулы. Предприниматели смогут в упрощенном порядке обратиться за реструктуризацией своих обязательств.