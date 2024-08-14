Малому бизнесу из приграничных регионов предоставят кредитные каникулы

МСП Банк предоставит предпринимателям из регионов с действующим режимом КТО отсрочку по всем видам платежей и отменит штрафы за просрочку.

Корпорация МСП окажет поддержку малому и среднему бизнесу из Курской, Белгородской и Брянской областей. Предприниматели смогут в упрощенном порядке обратиться за реструктуризацией кредитов с гарантиями и поручительствами.

Банк МСП и МСП Лизинг уже принимают заявки на предоставление отсрочек и кредитных каникул.

«В МСП Банке бизнесу готовы предоставить отсрочку по всем видам платежей, а также отменить штрафы за вынужденную просрочку. МСП Лизинг готов провести реструктуризацию по действующим лизинговым договорам», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также Корпорация МСП предложила компаниям с госучастием отказаться от штрафов в отношении МСП-поставщиков приграничных регионов с режимом КТО и списать начисленные неустойки.

Представителям малого и среднего бизнеса, которые не смогли исполнить свои обязательства перед заказчиками, разрешат изменить сроки поставок и другие условия договоров.