Еще больше производителей получат налоговые преференции по НДС

Кабмин добавил семь позиций в список продукции, производители которой имеют право на налоговую преференцию.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 17.08.2024 № 1112, по которому производители строительных электрокранов, проходческих щитов, комбайнов и электропечей получат налоговые преференции.

Этим правом могут воспользоваться компании, деятельность производственного цикла которых составляет больше шести месяцев.

Правительство формирует перечень продукции, производители которой могут получать налоговые преференции. Сейчас в него добавили еще семь позиций.

«Изготовители продукции, входящей в такой перечень, вправе перечислять налог на добавленную стоимость на день отгрузки товара, а не на день его оплаты, то есть с отсрочкой», — сказано на сайте кабмина.

Власти ожидают, что решение расширить список поддержит производителей тяжелого машиностроения.

Новшества вступят в силу с 1 октября 2024 года.