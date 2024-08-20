Еще больше производителей получат налоговые преференции по НДС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 17.08.2024 № 1112, по которому производители строительных электрокранов, проходческих щитов, комбайнов и электропечей получат налоговые преференции.
Этим правом могут воспользоваться компании, деятельность производственного цикла которых составляет больше шести месяцев.
Правительство формирует перечень продукции, производители которой могут получать налоговые преференции. Сейчас в него добавили еще семь позиций.
«Изготовители продукции, входящей в такой перечень, вправе перечислять налог на добавленную стоимость на день отгрузки товара, а не на день его оплаты, то есть с отсрочкой», — сказано на сайте кабмина.
Власти ожидают, что решение расширить список поддержит производителей тяжелого машиностроения.
Новшества вступят в силу с 1 октября 2024 года.
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