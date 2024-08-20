Банки Китая возвращают платежи за уже полученные в РФ товары

Некоторые китайские банки начали возвращать платежи за товары, которые китайские поставщики уже поставили импортерам из России.
Предприниматели через три месяца получили обратно юани за уже полученные и растаможенные товары. Об этом пишут «Ведомости».
Поставщики из Китая сообщают импортерам, что не могут получить деньги в банках и отправляют средства обратно. Причины, по которым кредитные организации отклоняют платежи, пока неизвестны. Собеседники издания связывают проблемы с ужесточением процедуры комплаенса.
Трудности в расчетах с Китаем начались в конце 2023 года, когда США объявили о вторичных санкциях. Денежные переводы перестали принимать China Construction Bank, China Citic Bank, ICBC Bank.
Недавно мы сообщали, что поставщики из Китая просят россиян вывозить товар через третьи страны.
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