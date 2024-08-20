⚡️ Итоги дня: выросли курсы золота и биткоина, россияне начали скупать Wi-Fi роутеры с VPN, а в Москве появилась мусорка с искусственным интеллектом

Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив 2 550 долларов за тройскую унцию.

Курс биткоина поднялся до максимума за неделю и превысил 61 тыс. долларов. Рыночная капитализация криптовалюты за сутки выросла на 2,9%.

В первой половине августа продажи Wi-Fi роутеров с VPN выросли на 40%. Самые дешевые модели стоят 5-6 тыс. рублей. Устройство позволяет пользователям не сталкиваться с блокировками сайтов.

За январь-июнь средняя по стране медианная зарплата водителей грузовых автомобилей увеличилась на 74% — до 131 тыс. рублей.

Россия сократила ввоз легковых машин из Китая на 5%. Объем поставок за 7 месяцев 2024 года составил чуть более 7,5 млрд долларов.

Пользователи получили доступ к бета-версии сервиса «VK Доска», который станет заменой Miro. Сервис будет полезен для проведения встреч, занятий, брейнштормов и ретроспектив.

Мессенджер «Мail.ru Агент» официально завершил работу. Мессенджер запомнился пользователям возможностью играть совместно с собеседниками в мини-игры — например, в шахматы, шашки или морской бой.