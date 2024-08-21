❗️ Работайте в самой перспективной нише: рассказываем, как начать зарабатывать на маркетплейсах, на новом онлайн-курсе

На онлайн-курсе «Менеджер маркетплейса» вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, научитесь запускать магазины и увеличивать продажи товаров.

Премьера года на «Клерке» — новый онлайн-курс «Менеджер маркетплейса». Мы разработали его специально для тех, кто хочет начать зарабатывать на маркетплейсах, но пока не знает с чего начать. Мы расскажем, какие возможности открывает интернет-торговля, какие товары и услуги востребованы, поможем получить необходимые навыки для быстрого старта в перспективной нише.

Время, когда к маркетплейсам относились как к второстепенной площадке сбыта продукции, заканчивается. Теперь это одна из самых перспективных ниш для развития бизнеса. Маркетплейсы посещает огромное количество человек, ежедневно там совершаются покупки на миллионы рублей.

На одном только Wildberries оформляют более 4,5 млн заказов в день.

Для того чтобы построить успешную карьеру на маркетплейсах, нужно знать специфику интернет-торговли, привлечения клиентов, продаж и ведения бухгалтерского и налогового учета.

Освоить все эти нюансы вы сможете на нашем новом онлайн-курсе «Менеджер маркетплейса». Этот курс разработали эксперты-практики, поэтому вы получите самые актуальные знания и навыки, которые востребованы именно сейчас.

Вы узнаете, как провести анализ конкурентов и выбрать подходящую нишу, как оформить карточку товаров, какой инструмент выбрать для продвижения продукции, как работать с личным кабинетом продавца, составлять первичку, вести документацию и учет в 1С:Предприятие 8.3.

После курса вы сможете:

выбрать лучшую площадку и удобную для вас схему работы;

работать с системой «Честный ЗНАК», с сертификацией и декларированием товаров;

завести свой личный кабинет на маркетплейсе;

провести анализ конкурентов и сделать ваши ниши товаров;

сформировать свое ценообразование и рассчитать юнит-экономику;

составить финансовую модель для работы на маркетплейсе;

составить уникальное торговое предложение;

настроить маркетинг — от работы с инфографикой и контентом до SEO-оптимизации и Rich-контента;

вести бухгалтерский и налоговый учет товаров, реализуемых на маркетплейсе.

В программе курса 64 видеоурока, 13 тестов для самопроверки, пошаговые инструкции с таблицами и скринами, конспекты и справочный материал.

Это практический онлайн-курс. Он построен на реальных кейсах и содержит большое количество реальных задач, с которыми вы столкнетесь. Во время обучения вы отработаете навыки заполнения документов и карточек товара, научитесь составлять таблицы юнит-экономики, строить финансовые модели и работать в 1С.

Обучение начнется 26 августа.

Записаться

После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.