Володин: получение рабочей профессии должно быть бесплатным

На сегодня это сфера полномочий регионов. При этом часть учреждений СПО находится в структуре высших учебных заведений.
Начиная с 90-х годов, многие из ссузов были закрыты, материальная база не обновлялась, учебные программы стали несовершенны. Об этом председатель Госдумы сетует в своем телеграм-канале.
Некоторые из учреждений СПО пытаются выжить за счет открытия непрофильных специальностей, что снижает качество подготовки профильных кадров.
Помещения образовательных учреждений сдаются в аренду. Большинство общежитий остались на уровне прошлых лет. Есть исключения, но их не много.
Работать и обучаться в техникумах, колледжах, профессиональных училищах в большинстве случаев стало не престижно.
Володин указал, что планирует в сентябре начать обсуждать этот вопрос с Правительством и регионами.
По его мнению, необходимо выработать стандарты и системный подход в подготовке профессиональных кадров:
изучить опыт регионов, добившихся успехов в этой сфере, и взять его за основу;
сформировать программы поддержки учреждений СПО, их материально-технической, лабораторной базы, ремонта существующих и строительства новых общежитий.
получение рабочей профессии должно быть бесплатным. Сегодня такая возможность есть не у всех.
Более 30% обучается на платной основе.
средние профессиональные образовательные учреждения должны быть более ориентированы на запрос экономики в подготовке кадров;
при запуске крупных проектов в регионах необходимо перед их реализацией открывать профильные программы в учреждениях СПО по подготовке рабочих кадров и специалистов для них;
студенты и учащиеся должны быть обеспечены общежитием, питанием, одеждой.
Стипендия учащихся должна отличаться существенно при подготовке профессиональных рабочих и специалистов по остродефицитным направлениям.
Еще один важный аспект, отметил Володин, – повышение статуса преподавателей учреждений СПО и уровня их зарплаты.
Начать дискуссию