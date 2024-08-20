Володин: получение рабочей профессии должно быть бесплатным

Если развивать экономику, надо готовить профессиональные рабочие кадры. Для решения задачи среднее профессиональное образование (СПО) должно быть более качественным.

На сегодня это сфера полномочий регионов. При этом часть учреждений СПО находится в структуре высших учебных заведений.

Начиная с 90-х годов, многие из ссузов были закрыты, материальная база не обновлялась, учебные программы стали несовершенны. Об этом председатель Госдумы сетует в своем телеграм-канале.

Некоторые из учреждений СПО пытаются выжить за счет открытия непрофильных специальностей, что снижает качество подготовки профильных кадров.

Помещения образовательных учреждений сдаются в аренду. Большинство общежитий остались на уровне прошлых лет. Есть исключения, но их не много.

Работать и обучаться в техникумах, колледжах, профессиональных училищах в большинстве случаев стало не престижно.

Володин указал, что планирует в сентябре начать обсуждать этот вопрос с Правительством и регионами.

По его мнению, необходимо выработать стандарты и системный подход в подготовке профессиональных кадров:

изучить опыт регионов, добившихся успехов в этой сфере, и взять его за основу;

сформировать программы поддержки учреждений СПО, их материально-технической, лабораторной базы, ремонта существующих и строительства новых общежитий.

получение рабочей профессии должно быть бесплатным. Сегодня такая возможность есть не у всех.

Более 30% обучается на платной основе.

средние профессиональные образовательные учреждения должны быть более ориентированы на запрос экономики в подготовке кадров;

при запуске крупных проектов в регионах необходимо перед их реализацией открывать профильные программы в учреждениях СПО по подготовке рабочих кадров и специалистов для них;

студенты и учащиеся должны быть обеспечены общежитием, питанием, одеждой.

Стипендия учащихся должна отличаться существенно при подготовке профессиональных рабочих и специалистов по остродефицитным направлениям.

Еще один важный аспект, отметил Володин, – повышение статуса преподавателей учреждений СПО и уровня их зарплаты.