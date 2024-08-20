В ООН одобрили предложенный Россией проект договора по борьбе с киберпреступностью

Минцифры сообщает, что инициатива создания этого механизма принадлежит России, которая с самого начала выступала лидером переговорного процесса.
Спецкомитет провел 8 сессий, в которых приняли участие эксперты более чем из 160 государств-членов ООН. В работе российской делегации под руководством МИД приняли участие в том числе представители Минцифры.
Согласованный документ вынесен на утверждение 79-й сессией Генассамблеи ООН.
Договор заложит правовую основу для сотрудничества государств-участников в борьбе с киберпреступностью. То есть позволит установить правила, по которым преступные действия с использованием информационных технологий можно будет считать таковыми.
Документ поможет определить между странами порядок взаимодействия и обмена информацией при расследованиях.
Планируется создать сеть круглосуточных национальных контактных центров. Они должны будут помогать выявлять, предупреждать и расследовать инциденты.
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