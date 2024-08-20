В ООН одобрили предложенный Россией проект договора по борьбе с киберпреступностью

В Нью-Йорке завершил работу Специальный межправительственный комитет ООН под председательством Алжира. В результате принят первый в истории проект универсального договора, который направлен на борьбу с преступностью с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Минцифры сообщает, что инициатива создания этого механизма принадлежит России, которая с самого начала выступала лидером переговорного процесса.

Спецкомитет провел 8 сессий, в которых приняли участие эксперты более чем из 160 государств-членов ООН. В работе российской делегации под руководством МИД приняли участие в том числе представители Минцифры.

Согласованный документ вынесен на утверждение 79-й сессией Генассамблеи ООН.

Договор заложит правовую основу для сотрудничества государств-участников в борьбе с киберпреступностью. То есть позволит установить правила, по которым преступные действия с использованием информационных технологий можно будет считать таковыми.

Документ поможет определить между странами порядок взаимодействия и обмена информацией при расследованиях.

Планируется создать сеть круглосуточных национальных контактных центров. Они должны будут помогать выявлять, предупреждать и расследовать инциденты.