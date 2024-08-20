В Кыргызстане еще один крупный банк остановил переводы через российские банки, которые попали под санкции

"Керемет Банк", контрольный пакет акций которого принадлежит Министерству финансов страны, временно прекратил осуществление денежных переводов через российские банки.

Там сообщили, что переводы через мобильные приложения "Сбербанка", "МТС Банка", "Тинькофф Банка", а также оператора национальной платежной системы РФ АО "НСПК", приостановлены на неопределенный срок.

При этом там отметили, что клиентам доступны переводы по международным системам денежных переводов ("Золотая корона", Western Union, "Юнистрим" и другие). Ранее аналогичное решение принял другой банк страны — MBANK. Там отметили, что входящие переводы будут проводить через банки, не попавшие под санкции, по рублевым реквизитам.

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