В Кыргызстане еще один крупный банк остановил переводы через российские банки, которые попали под санкции

Там сообщили, что переводы через мобильные приложения "Сбербанка", "МТС Банка", "Тинькофф Банка", а также оператора национальной платежной системы РФ АО "НСПК", приостановлены на неопределенный срок.

При этом там отметили, что клиентам доступны переводы по международным системам денежных переводов ("Золотая корона", Western Union, "Юнистрим" и другие). Ранее аналогичное решение принял другой банк страны — MBANK. Там отметили, что входящие переводы будут проводить через банки, не попавшие под санкции, по рублевым реквизитам.