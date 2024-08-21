Правительство расширит функции приложения «Инспектор» для проведения удаленных проверок

Семь ведомств присоединились к эксперименту по проведению удаленных проверок бизнеса. Сам проект продлили до 10 декабря 2024 года.

К эксперименту по проведению удаленных проверок компаний присоединились семь новых ведомств — Роскомнадзор, Минкульт, Минпромторг, Минстрой, Росалкогольтабакконтроль, Рособрнадзор и ФССП.

С апреля по июль 2024 года дистанционные проверки в экспериментальном режиме с помощью мобильного приложения «Инспектор» проводили только МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор. Компании проверяют по видеосвязи без выезда на объект. Это позволяет сэкономить время контрольных органов, хранить записи выезда в течение пяти лет, а также обжаловать вынесенные решения. Об этом пишет «Коммерсант».

По поручению главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко эксперимент продлили до 10 декабря 2024 года. Уже сейчас контрольные ведомства провели 355 дистанционных проверок, осмотров, опросов, профилактических визитов и консультаций.

«Результаты первого этапа эксперимента показали, что часть контрольных и профилактических мероприятий можно без потери качества переводить в формат видео-конференц-связи. Нужна определенная адаптация, но уже сейчас видим, что мобильное приложение — это хороший помощник как предпринимателя, так и инспектора», — сказал Григоренко.

Мобильное приложение «Инспектор» может отслеживать геолокацию проверяемого лица, умеет определять подмену позиции и сигнализировать о ней. Все фото, видео и аудио материалы проверки хранятся на защищенных серверах пять лет.

В конце 2024 года приложение доработают, чтобы система могла проводить удаленные проверки в помещениях без доступа к интернету.