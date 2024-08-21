Генпрокурор: в России не идет деприватизация предприятий

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в пользу государства изымают активы бизнесменов, которые работали не на Россию. Эта процедура проходит по требованиям надзорного ведомства в отношении тех, кто не производит продукцию в рамках гособоронзаказа.

«Никакой деприватизации нет и не существует. Мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы. Люди, которые управляли производствами, не вкладывали деньги в производство, денежные средства, которые получили от производства, выводили за рубеж. В том числе не производили продукцию, которая там создавалась в рамках гособоронзаказа. Они работали не на нашу страну», — сказал Краснов.

С 2023 года в собственность государства перешли 15 предприятий военно-промышленного комплекса, общая стоимость их активов превышает 333 млрд рублей.