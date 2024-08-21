Предприниматели на ПСН могут любым способом продавать свой товар

На патентной системе можно продавать произведенный товар оптом, по договору поставки и через маркетплейсы.

Индивидуальный предприниматель, который получил патент, имеет право продавать произведенную им продукцию в рамках заявленного вида деятельности, если такая продажа будет ее составной частью.

Реализацию товара можно провести любым способом, в том числе оптом, по договору поставки и через маркетплейсы. Об этом сказано на сайте ФНС.

ПСН применяется только в отношении видов предпринимательской деятельности, которые установили субъекты РФ.

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