Инвентаризацию нужно проводить по новым правилам

В апреле 2023 года вступил в силу новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Стандарт станет обязательным к применению с 1 апреля 2025 года. Для большинства компаний это будет связано с инвентаризацией по итогам 2025 года.
Инвентаризацию будет нужно проводить непосредственно перед передачей активов и имущества компании в аренду, управление или безвозмездное пользование, а также при выкупе или продаже активов.
Это позволит снизить риски возникновения споров и финансовых потерь обеих сторон. Процедура из разряда формальной перейдет в статус важного инструмента для принятия управленческих решений.
В течение нескольких дней помещения, где будет проводиться пересчет, должны быть опечатаны. Нововведение повлияет на работу производственных компаний, которым придется остановить некоторые производственные процессы.
Узнайте больше о том, как проводить инвентаризацию по новым правилам, на вебинаре «ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: новые аспекты проведения инвентаризации».
На вебинаре разберем:
Какие нововведения появились в результате применения ФСБУ 28/2023.
Кто должен проводить инвентаризацию и в какие сроки.
Обязательная инвентаризация и даты ее проведения.
Что является объектом инвентаризации.
Как учитывать результаты инвентаризации.
Нужно ли создавать инвентаризационную комиссию.
Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Ждем вас на вебинаре 23 августа в 11:00 мск!
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