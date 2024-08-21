Инвентаризацию нужно проводить по новым правилам

Новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 станет обязательным к применению с 1 апреля 2025 года. Документ изменит правила проведения инвентаризации.

В апреле 2023 года вступил в силу новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Стандарт станет обязательным к применению с 1 апреля 2025 года. Для большинства компаний это будет связано с инвентаризацией по итогам 2025 года.

Инвентаризацию будет нужно проводить непосредственно перед передачей активов и имущества компании в аренду, управление или безвозмездное пользование, а также при выкупе или продаже активов.

Это позволит снизить риски возникновения споров и финансовых потерь обеих сторон. Процедура из разряда формальной перейдет в статус важного инструмента для принятия управленческих решений.

В течение нескольких дней помещения, где будет проводиться пересчет, должны быть опечатаны. Нововведение повлияет на работу производственных компаний, которым придется остановить некоторые производственные процессы.

Узнайте больше о том, как проводить инвентаризацию по новым правилам, на вебинаре «ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: новые аспекты проведения инвентаризации».

На вебинаре разберем:

Какие нововведения появились в результате применения ФСБУ 28/2023.

Кто должен проводить инвентаризацию и в какие сроки.

Обязательная инвентаризация и даты ее проведения.

Что является объектом инвентаризации.

Как учитывать результаты инвентаризации.

Нужно ли создавать инвентаризационную комиссию.

Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Ждем вас на вебинаре 23 августа в 11:00 мск!