Банк «Керемет» из Киргизии приостановил переводы через российские банки

Клиенты банка «Керемет» могут отправлять деньги через международные системы Золотая корона, Астрасенд, Western Union, Юнистрим и Ria.

С 20 августа киргизский банк «Керемет» приостановил денежные переводы через банки РФ. В частности, средства нельзя перевести через мобильные приложения Сбера, МТС Банка, Т-Банка и с помощью оператора национальной платежной системы АО «НСПК».

Операции остановили в обоих направлениях и на неопределенный срок. Об этом сказано на сайте киргизской кредитной организации.

Сейчас клиенты банка «Керемет» могут отправлять денежные средства с помощью международных систем Золотая корона, Астрасенд, Western Union, Юнистрим и Ria.

Недавно мы писали, что киргизский MBank приостановил переводы через российские банки с 16 августа 2024 года.