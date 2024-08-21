Депутаты предложили полностью компенсировать инвалидам траты на полис ОСАГО

В Госдуму внесли законопроект, по которому нуждающиеся в автомобилях инвалиды получат полную компенсацию стоимости ОСАГО.

«Данная компенсация введена вне зависимости от группы инвалидности с целью смягчения для инвалидов и детей-инвалидов, которые нуждаются в транспортных средствах по медицинским показаниям, финансового бремени», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас инвалиды имеют право получить компенсацию в размере 50% от стоимости полиса ОСАГО. Если законопроект примут, то таким водителям вернут 100%.

Компенсацию предоставят на один автомобиль, если им пользуется инвалид и еще не более двух водителей, которые указаны в договоре ОСАГО.

В январе-июне 2023 года средняя стоимость полиса ОСАГО составила 7,2 тыс. рублей. Это на 21,6% больше, чем за тот же период 2022 года.