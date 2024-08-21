⚡️ Итоги дня: Яндекс Музыка позволит слушать треки в студийном качестве, в Китай отправили первый туристический поезд, аренда квартир подорожала более чем на 25%

Правительство не поддержало законопроект о выплатах семейным парам, которые состоят в официальном браке 20 лет и более. Сумму выплат должны были привязать к продолжительности брака: за 20 лет совместной жизни — 20 тыс. рублей, за 25 лет — 25 тыс. и так далее с шагом в пять лет.

В Санкт-Петербурге постоят дорожную развязку на Дальневосточном проспекте за 6 млрд рублей. Она входит в комплекс работ по возведению Большого Смоленского моста. Ее строительство — второй, заключительный этап работы над переправой.

Яндекс Музыка добавила возможность прослушивания треков в lossless-формате, который сохраняет оригинальное качество звучания студийной записи. Обновление уже доступно в свежей версии приложения для мобильных устройств Apple.

В России появилась новая система дистанционного контроля состояния легких. Пациенты получат портативное устройство, совмещающее функции спирометра и пульсоксиметра. Им на смартфон через Госуслуги установят приложение «Гостелемед», которое позволит передавать показания работы легких дважды в день.

Россия отправила в Китай первый туристический поезд «Чанлюйхао». На первом этапе маршрут пройдет вдоль реки Туманная, которая служит границей между Россией, Китаем и Северной Кореей. На втором этапе «Чанлюйхао» свяжет города Хуньчунь и Владивосток, сделав путешествие между ними более удобным и доступным.

Юбилейный Porsche 911 Turbo стал самым дорогим спорткаром в истории бренда. Автомобиль продается за 372,5 тыс. евро или за 37,3 млн рублей. Мировое производство этого автомобиля ограничено всего 1 974 экземплярами.