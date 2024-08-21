С 1 сентября досудебное обжалование станет обязательным для востребованных видов лицензий

Подать жалобу на действия разрешительных органов будет можно на портале Госуслуги. После досудебного обжалования у заявителя будет право обратиться в суд.

Кабмин составил список лицензий и разрешений, для которых с 1 сентября 2024 года станет обязательной процедура досудебного обжалования.

В перечень вошли 202 самых востребованных вида разрешительной деятельности. Это аттестации, государственные регистрации, разрешения на работы и строительство, оформление сертификатов, получение прокатного удостоверения и разрешение на ввоз продукции.

С 1 сентября досудебное обжалование станет обязательным для 194 из них, с 31 декабря — для остальных 8 видов из утвержденного перечня.

«Сервис кратно сокращает и временные, и финансовые издержки. Поэтому мы решили активнее переходить от эксперимента к постоянному формату, и уже в этом году процедура досудебного обжалования станет обязательной для целого ряда разрешений. Кроме того, для нас самих такой формат обжалования – это способ напрямую узнать, с какими трудностями сталкиваются бизнес и граждане в разрешительной деятельности», — сказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Чтобы оспорить действия разрешительных органов, нужно подать жалобу на портале Госуслуги. После прохождения процедуры обязательного досудебного обжалования у заявителя будет возможность обратиться в суд.