С 2025 года все плательщики НДС вправе брать к вычету налог с авансов

В отношении вычета НДС с авансов после начисления НДС с реализации с 2025 года никаких проблем быть не должно.

Все налогоплательщики НДС имеют право взять к вычету НДС, исчисленный с авансов при реализации. Это прямо следует из п. 8 ст. 171 НК. И не важно, какая система налогообложения будет у налогоплательщика НДС.

Организация или ИП, которые с 2025 года применяют ставку НДС 5 или 7%, утрачивает право на вычет по входящему НДС. Аванс от покупателя может прийти в конце квартала, а реализация будет только в следующем квартале. Значит, нужно будет исчислить НДС с аванса 5/105 или 7/107 и заплатить в бюджет, а в следующем квартале (когда выписан документ по реализации) можно уменьшить НДС по книге продаж на сумму уплаченного в предыдущем квартале НДС с аванса.

Компании и ИП на ОСНО могут с 2025 года брать к вычету НДС по ставке 5 или 7%, выставленный фирмами на УСН. Вне зависимости от ставки налога. Поскольку такая зависимость НК не установлена.