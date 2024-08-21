Сервис каршеринга «Делимобиль» впервые выплатит дивиденды

Держатели ценных бумаг ПАО «Каршеринг Руссия» получат по 1 рублю на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 175,9 млн рублей.

Совет директоров каршеринга «Делимобиль» рекомендовал выплатить акционерам первые в истории компании дивиденды — на сумму 175,9 млн рублей.

«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО “Каршеринг Руссия” в размере 175 849 057 рублей, что составляет 1 рубль на одну обыкновенную акцию», — сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

31 августа 2024 года будет определен список инвесторов, которые имеют право на получение выплат.

За первые шесть месяцев 2024 года выручка «Делимобиля» выросла на 46% — до 12,7 млрд рублей. Только услуги по предоставлению автомобилей в аренду принесли компании 10,4 млрд рублей. Это на 51% больше, чем в первом полугодии 2023 года.

В начале 2024 года компания провела первичное размещение акций (IPO) на Мосбирже и привлекла 4,2 млрд рублей.