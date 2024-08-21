Брокеры перевели инвесторам 8,1 млрд рублей после обмена заблокированными активами

Если заявки инвесторов на обмен активов не будут удовлетворены, ценные бумаги вернутся на их брокерские счета и останутся заблокированными.

Российские брокеры перечислили 708 тыс. клиентам 8,1 млрд рублей от обмена заблокированными активами.

Большинство инвесторов выручили меньше денег, чем рассчитывали. Заявки на продажу иностранных бумаг исполнили частично.

Оператор обмена «Инвестиционная палата» получила от инвесторов заявки на продажу заблокированных ценных бумаг общей суммой 35,3 млрд рублей. Об этом пишет RG.RU.

«Официально процесс должен был быть завершен в начале августа, но по неофициальной информации, Инвестпалата продлила этот срок до начала сентября. Вероятно, это из-за того, что часть нерезидентов не успели подать заявки на выкуп до августа. Заявки наших клиентов мы не отменяли, ждем, что до сентября могут еще пройти сделки по обмену», — сказал руководитель управления развития клиентского сервиса «Финам» Дмитрий Леснов.

Сейчас заявки по обмену исполнены частично — в среднем на 25-30%. Если до конца обмена заявки не будут удовлетворены, то иностранные ценные бумаги вернутся на брокерские счета россиян. Они останутся в заблокированном виде.

Недавно мы писали, что физлицам и компаниям ЕС запретили участвовать в российской схеме обмена активами.