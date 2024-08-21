В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp произошел сбой

Сервисы мониторинга доступности сайтов заметили сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также Steam и Wikipedia.

21 августа с 14:00 мск пользователи жалуются на сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Также перестали работать сервисы Steam, Wikipedia, GitHub, Roblox.

Веб-версия WhatsApp недоступна для клиентов сети «Ростелеком» и всех мобильных операторов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервис проверки доступности сайтов GlobalCheck.

Пользователи портала downdetector сообщают, что в Telegram не загружаются каналы и сообщения, фото и видео, а также приложение постоянно обновляется.