Как проводить инвентаризацию по новым правилам

Разберитесь в новом ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» и подготовьтесь к новым аспектам проведения инвентаризации.

В апреле 2023 года вступил в силу новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Он устанавливает требования к инвентаризации активов и обязательств организации, случаи и сроки ее проведения, а также порядок отражения результатов инвентаризации.

Стандарт станет обязательным к применению с 1 апреля 2025 года. Для большинства компаний это будет связано с инвентаризацией по итогам 2025 года.

Но документ уже вступил в силу, поэтому работать по нему уже можно. Как только компания решит применять ФСБУ 28/2023, нужно внести изменения в учетную политику.

Узнайте, как теперь работать по новым правилам. Приходите на вебинар «ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: новые аспекты проведения инвентаризации». Он состоится уже завтра в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Какие нововведения появились в результате применять ФСБУ 28/2023.

Кто должен проводить инвентаризацию и в какие сроки.

Обязательная инвентаризация и даты ее проведения.

Что является объектом инвентаризации.

Как учитывать результаты инвентаризации.

Нужно ли создавать инвентаризационную комиссию.

Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!