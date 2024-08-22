Как проводить инвентаризацию по новым правилам

В апреле 2023 года вступил в силу новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Он устанавливает требования к инвентаризации активов и обязательств организации, случаи и сроки ее проведения, а также порядок отражения результатов инвентаризации.
Стандарт станет обязательным к применению с 1 апреля 2025 года. Для большинства компаний это будет связано с инвентаризацией по итогам 2025 года.
Но документ уже вступил в силу, поэтому работать по нему уже можно. Как только компания решит применять ФСБУ 28/2023, нужно внести изменения в учетную политику.
Узнайте, как теперь работать по новым правилам. Приходите на вебинар «ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: новые аспекты проведения инвентаризации». Он состоится уже завтра в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Какие нововведения появились в результате применять ФСБУ 28/2023.
Кто должен проводить инвентаризацию и в какие сроки.
Обязательная инвентаризация и даты ее проведения.
Что является объектом инвентаризации.
Как учитывать результаты инвентаризации.
Нужно ли создавать инвентаризационную комиссию.
Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!
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