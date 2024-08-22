💻 Блогеры просят отсрочку при сдаче отчетности в Роскомнадзор. Комментарий блогера по налогам и бизнесу

Владельцы страниц в социальных сетях и каналов в мессенджерах с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков должны предоставить РКН сведения о себе. Представители блогеров просят дать отсрочку, чтобы подготовиться к изменениям.

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) предложила предоставить блогерам с аудиторией больше 10 тыс. человек отсрочку на год при сдаче отчетности в Роскомнадзор.

8 августа 2024 года Владимир Путин подписал закон, по которому владельцы страниц в социальных сетях и каналов в мессенджерах должны сообщать сведения о себе в РКН, если число их подписчиков превышает 10 тыс.

«Отрасль пока не во всем успела разобраться, но, как и с маркировкой рекламы — на это необходимо время. Поэтому мы от АБА выступаем за то, чтобы блогерам давали минимум до одного года на то, чтобы адаптироваться к нововведениям», — сказано в заявлении АБА.

Сдавать отчеты нужно с 1 ноября 2024 года. На основании этих сведений ведомство составит список блогеров. Те, кто не войдет в перечень, не смогут легально размещать рекламу на своих ресурсах, а также предложения по финансированию. Кроме того, информацию из таких каналов запретят репостить.

С 1 января 2025 года владельцы страниц в социальных сетях, которые не выполнили требования Роскомнадзора, должны ограничить доступ пользователей. Также блогеры с аудиторией свыше 500 тыс. пользователей в сутки будут обязаны по запросу предоставлять сведения о подписчиках в РКН или ФСБ.

Специально для «Клерка» комментирует Евгения Мемрук, основатель проекта BIZNESINALOGI, блогер и преподаватель:

«Я не вижу проблем в том, чтобы зарегистрироваться в РКН. Блогеры, тем более в таких серьезных нишах, как бухгалтерия и финансы, имеют высокую ответственность перед своей аудиторией. Ну и вообще, открытость любого бизнеса перед государством — нормальная тенденция.

Про отсрочку могу сказать: почему бы и нет. С маркировкой рекламы помню, как вся отрасль суетилась. Кстати, в итоге все равно все разобрались.

Но если в этот раз будет больше времени, чтобы влиться в новые правила — это хорошо. Тем более, нас всех ждет налоговая реформа-2025. На нее тоже надо много сил».