«Клерк» возьмет интервью у Юрия Мео — СЕО интегратора ИТ продуктов В2В, разработчика ПО и ех-ССО ГК Астрал. Если есть вопросы — задавайте в комментариях!

На интервью к фаундеру «Клерка» Борису Мальцеву в проект «Тот еще разговор» придет Юрий Мео, который начал с нуля, а через несколько лет развил партнерскую сеть в 2 000 юрлиц и получил выручку в 1 млрд руб. Бухгалтеры могут задать любые вопросы нашему гостю в комментариях.

«Клерк» готовит новый выпуск программы «Тот еще разговор». В гости к фаундеру «Клерка» Борису Мальцеву придет Юрий Мео. Вот как он говорит о своей работе в настоящий момент:

«Сейчас веду частную практику, работаю с владельцами и ТОПами компаний до 2 млрд выручки в год. Помогаю искать и проходить точки роста, превращать идеи и время сотрудников в деньги».

Вы можете задать свой вопрос Юрию в том числе и по работе в ГК Астрал, ведению бизнеса, а также поднять любую другую интересующую вас тему. Пишите в комментариях, что вам было бы интересно услышать!

Каждый четверг мы проводим встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка». Смотрите другие интервью на тему бухгалтерии и ведения бизнеса.

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