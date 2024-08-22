Компании с 2025 года могут применять федеральный инвестиционный вычет

Организации могут уменьшать налог на прибыль на размер федерального инвестиционного вычета. Его использование нужно прописать в учетной политике компании на 2025 год.

С 2025 года ставка по налогу на прибыль увеличится с 20% до 25%. Однако компании могут уменьшить нагрузку за счет применения нового федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ).

Сейчас налогоплательщики могут уменьшать налоговую базу за счет региональных инвестиционных вычетов. Он относится только к той части налога, которая поступает в бюджет региона. В 2024 году при налоге на прибыль 20%, в региональный бюджет уходит 17%.

С ростом налога на прибыль в 2025 году до 25% в регионы по-прежнему будут перечислять 17%. Соответственно, ФИНВ позволяет уменьшать налоговую базу на сумму, которая отправляется в федеральный бюджет — 8%.

Федеральный инвествычет позволяет снизить налог на 50% от стоимости основных средств и нематериальных активов или расходов на их модернизацию. В каждом квартале ФИНВ можно использовать только в рамках 5% налоговой базы. Остальная сумма перейдет на следующие периоды.

ФИНВ нельзя применять к налогу на прибыль, который рассчитан по специальным ставкам. Например, к доходам в виде дивидендов.

Решение об использовании права на вычет нужно отражать в учетной политике.

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