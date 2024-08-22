Физлицам нужно выдавать чеки за услуги, даже если деньги перевели на расчетный счет ИП

Все расчеты с физлицами нужно фискализировать. Предприниматель обязан выдавать чек за оказанные услуги, которые оплатили наличными или переводом на расчетный счет.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» задали интересный вопрос: может ли ИП не выдавать кассовый чек за услуги физлицу, если деньги клиент перевел на расчетный счет предпринимателя.

Платежи от физических лиц, которые поступают на расчетный счет ИП, нужно фискализировать. Кассовые документы предприниматель обязан выдавать на переводы и на наличные.

Работать без кассы могут ИП, которые платят налог на профессиональный доход (ПНД). Но чеки выдавать все равно придется через приложение «Мой налог».

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