Минфин: какие расходы на связь можно учесть на УСН

Минфин дал положительный ответ по обоим видам трат.
Во-первых, это услуги видеосвязи для охраны периметра — письмо Минфина от 17.06.2024 № 03-11-11/55368. Их оплатил ИП на УСН 15%.
Во-вторых, это расходы на приобретение радиостанций при грузовых автоперевозках. Чтобы водители были на связи между собой — письмо от 18.06.2024 № 03-11-11/56396.
Все эти расходы учитывают на основании ст. 346.16 НК. При этом они должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода.
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