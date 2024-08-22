Минфин: какие расходы на связь можно учесть на УСН

Министерство финансов разъяснило возможность учесть на УСН расходы на оплату услуг видеосвязи и приобретение радиостанций.

Минфин дал положительный ответ по обоим видам трат.

Во-первых, это услуги видеосвязи для охраны периметра — письмо Минфина от 17.06.2024 № 03-11-11/55368. Их оплатил ИП на УСН 15%.

Во-вторых, это расходы на приобретение радиостанций при грузовых автоперевозках. Чтобы водители были на связи между собой — письмо от 18.06.2024 № 03-11-11/56396.

Все эти расходы учитывают на основании ст. 346.16 НК. При этом они должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода.