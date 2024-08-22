Больше 20 компаний заявили о нехватке сырья для холодильников, стройматериалов и запчастей для авто

Экономические санкции повлияли на поставки особого компонента, который нужен для производства герметиков, монтажных пен, запчастей и компонентов для холодильников и автомобилей.

Представители автомобильной промышленности, строительства и производители бытовой техники обратились к министру промышленности Антону Алиханову с просьбой решить проблему с дефицитом сырья для производства холодильников, стройматериалов и автозапчастей.

Предприятиям не хватает полиметиленфенилизоцианата (МДИ) — компонента, который используется в производстве монтажных пен, герметиков, труб, запчастей и комплектующих. Дефицит обострился после принятия Евросоюзом 14-го пакета санкций. Об этом пишет РБК.

Раньше поставки шли из США, Европы и Японии. Сейчас крупнейший китайский поставщик сырья принял решение не принимать заказы из России и Белоруссии.

«Это решение стало потрясением для отрасли, так как с учетом ограниченности складских запасов у участников рынка и ограниченного срока хранения МДИ сохранение данной ситуации в течение нескольких ближайших месяцев повлечет за собой риски остановки и банкротства действующих производств», — сказано в обращении.

В России создание собственного производства МДИ входит в список приоритетных направлений до 2030 года. При инвестициях в размере 300-450 млн долларов запустить производство будет можно за три-четыре года, что невозможно без государственной поддержки.

Представители просят власти договориться с китайскими компаниями и банками, чтобы решить проблему с поставками МДИ и с оплатой заказов.